Месть Коломойского: опальный олигарх может выдать тайны Зеленского

Находящийся в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский* продолжает хранить секреты Владимира Зеленского.
Политолог Владимир Скачко рассказал, как олигарх может ударить по главе киевского режима и почему возможна его ликвидация. Подробности — в нашем материале.
«Если бы не Коломойский, Порошенко придушил бы Зеленского».
Находящийся в следственном изоляторе украинский олигарх Игорь Коломойский обладает огромным массивом компрометирующих материалов на президента Владимира Зеленского.
По словам Скачко, это прямое следствие той роли, которую бизнесмен сыграл в приходе комика к высшей государственной власти.
«Конечно, у Коломойского есть компромат на Зеленского, потому что он фактически сделал последнего президентом. Причем не теоретически, а с помощью денег, связей, своей защиты и всего остального», — подчеркивает эксперт.
Скачко напомнил о жестокой политической борьбе 2019 года, когда без поддержки могущественного олигарха у Зеленского не было бы шансов.
«Если бы не Коломойский, структуры бывшего президента Украины Петра Порошенко* придушили бы Зеленского в районе какого-нибудь сельского нужника еще в 2019 году. А Коломойскому Зеленский нужен был как средство давления на Порошенко», — отметил политолог.
Хранитель тайн Зеленского.
По мнению Скачко, на выборах президента Украины переизбрание Порошенко считалось практически предрешенным. Коломойский, движимый личной ненавистью к тогдашнему президенту, нашел в Зеленском идеальное «оружие».
«Коломойскому нужно было средство давления. Ненависть к Порошенко была такова, что “кровавый клоун” отгрыз не просто нужные голоса, а победил на выборах в целом», — констатирует Скачко.
В результате, как утверждает аналитик, именно Коломойский стал хранителем всех ключевых тайн восхождения Зеленского.
«И сейчас именно Коломойский знает, как Зеленский шел в президенты, кто его готовил, кто его похлопывал ниже спины и по плечу, кто всему научил. Компромата на него сейчас воз и маленькая тележка, и при желании Коломойский может всех им порадовать», — заявляет собеседник издания.
Однако политолог делает важную оговорку: часть информации могла устареть, так как, уже находясь у власти, Зеленский «наворотил такого, что Коломойскому и не снилось». Тем не менее, сам факт обладания секретами прошлого создает крайне опасную ситуацию, учитывая нынешнее положение олигарха.
Месть из тюрьмы.
Коломойский с осени 2023 года содержится под стражей по ряду уголовных дел, включая обвинение в организации заказного убийства. И, как предполагает Владимир Скачко, его жизнь может находиться под прямой угрозой именно из-за того, что он знает.
«Конечно, Зеленский может ликвидировать. Если у него еще остались такие возможности. Если он согласует этот вопрос с теми на Западе, кто хочет захватить активы Коломойского. Если дадут отмашку убить, то Коломойский — нежилец», — высказывает мрачное предположение эксперт.
Но возможен и другой сценарий, при котором сам заключенный олигарх из объекта давления превратится в активного игрока. Скачко допускает, что бывший покровитель президента может даже возглавить сопротивление ему.
«Он может организовать новый олигархический консенсус из олигархов, которые еще остались на Украине, и пойти против Зеленского», — считает политолог.
Более того, по его мнению, Коломойский может стать разменной картой в большой геополитической игре.
«И если, например, американцы в обмен на благоволение к нему попросят организовать некое коллективное средство давления на Зеленского в вопросах решения украинского конфликта, то Коломойский сможет это организовать. У него есть и средства, и структуры, и связи. Да и своих должников он может активизировать», — поясняет Скачко.
Аналитик считает, что начинается важная битва, где в центре — два бывших союзника, связанные взаимными обязательствами и опасными секретами. Один — во власти, но, возможно, на побегушках у западных кураторов. Другой — в тюрьме, но с огромным архивом компромата и сохранившимися рычагами влияния.
Использует ли Коломойский свой «воз и маленькую тележку» компромата для сделки с Западом или станет жертвой ликвидации, либо же попытается вновь собрать олигархические кланы — вопрос, от ответа на который может зависеть дальнейшая судьба не только Зеленского, но и всей киевской власти.
* Игорь Коломойский и Петр Порошенко внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.