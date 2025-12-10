«Я сам пойму»: Трамп опроверг заявление об ухудшении своего здоровья

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о своем плохом самочувствии, заявив, что чувствует себя прекрасно как физически, так и умственно. Об этом он сообщил в соцсети The Truth Social. «Я сам пойму, когда начну “сбавлять обороты”, но сейчас этого точно нет!» — написал глава Белого дома.