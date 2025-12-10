Ричмонд
«Я сам пойму»: Трамп опроверг заявление об ухудшении своего здоровья

Дональд Трамп заявил, что находится в отличном физическом и умственном состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о своем плохом самочувствии, заявив, что чувствует себя прекрасно как физически, так и умственно. Об этом он сообщил в соцсети The Truth Social. «Я сам пойму, когда начну “сбавлять обороты”, но сейчас этого точно нет!» — написал глава Белого дома.

Он также выразил недовольство постоянными публикациями недостоверной информации в таких изданиях, как The New York Times, назвав их, возможно, даже предательскими.

Трамп охарактеризовал свои достижения как беспрецедентные, подчеркнув, что работает усерднее всех предыдущих президентов США. В подтверждение этому он привел список своих заслуг, среди которых — прекращение восьми войн, создание самой сильной экономики в истории страны и формирование международного уважения к США.

Тем не менее, на встрече с членами кабинета министров Дональд Трамп выглядел усталым, как будто «боролся со сном». Некоторые общественные наблюдатели отметили синяк на внешней стороне его запястья, который периодически заметен на публике.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила, что после медицинского обследования у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность. Она уточнила, что синяки связаны с частыми рукопожатиями и приемом аспирина, который он принимает в рамках профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

