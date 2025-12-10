Трамп хочет добиться мирного соглашения по Украине до Рождества

Президент США Дональд Трамп хочет согласовать украинскую сделку до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря. Об этом информирует издание Financial Times.
«Трамп надеется на согласование сделки к Рождеству», — сказано в публикации.
Автор обращает внимание на то, что Владимир Зеленский во время переговоров с европейскими лидерами упомянул, что Вашингтон принуждает его к скорейшему принятию решения по урегулированию, в частности, по мирному плану Трампа. К этому же склоняют Зеленского спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Российский лидер Владимир Путин в интервью индийскими СМИ также заявил, что президент США Дональд Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине, в том числе из гуманитарных соображений. По словам Путина, у Вашингтона могут быть разные причины для этого, и гуманитарного характера, и лично для главы Белого дома, потому что он искренне стремится прекратить военные действия и предотвратить дальнейшие человеческие жертвы.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 8 декабря Владимир Зеленский не ознакомился с новой версией мирного плана США по Украине. Украинские СМИ выдвигали версию, что он опасается прослушки и ожидал, когда новую версию документа привезут ему лично. При этом американский лидер Дональд Трамп сообщил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план. При этом президент США подчеркнул, что предложенный им план мирного соглашения по Украине не получил одобрения Зеленского, хотя был поддержан членами его администрации.
После этого Владимир Зеленский назвал дату, когда Киев предполагает передать Вашингтону свои предложения по плану урегулирования украинского конфликта. По его словам, это может произойти в среду 10 декабря.
Также Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию, если Россия также поддержит эту инициативу. Энергетическое перемирие предполагает паузу в нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
