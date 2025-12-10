Трамп хочет добиться мирного соглашения по Украине до Рождества

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8 декабря Владимир Зеленский не ознакомился с новой версией мирного плана США по Украине. Украинские СМИ выдвигали версию, что он опасается прослушки и ожидал, когда новую версию документа привезут ему лично. При этом американский лидер Дональд Трамп сообщил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план. При этом президент США подчеркнул, что предложенный им план мирного соглашения по Украине не получил одобрения Зеленского, хотя был поддержан членами его администрации.