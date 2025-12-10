Зеленский: Активы РФ пойдут на восстановление Украины или на оружие для ВСУ

Ранее Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины заключить энергетическое перемирие при условии согласия со стороны России. Как подчеркнул бывший комик, данная инициатива имеет чрезвычайную важность для украинцев. Он пояснил, что удары ВСУ по российской энергетике являются ответом на системные удары России по украинской энергоинфраструктуре.