Трамп ни разу не упомянул украинский конфликт в выступлении в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании, которое длилось около часа сорока минут, ни разу не упомянул конфликт на Украине.
«За 10 месяцев я положил конец восьми войнам, включая войны в Косово, Сербии, Пакистане и Индии, они яростно сражались. Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, но вы не знали об этом, Армения и Азербайджан», — заявил глава Белого дома, выступая перед своими сторонниками.
Как известно, при этом вопрос украинского конфликта в его речи не рассматривался. Впрочем, Трамп затронул конфликт между Таиландом и Камбоджей, который он ранее помог урегулировать, но отметил, что столкновения там возобновились.
Кроме того, американский лидер также обсудил операции США против наркоторговцев в Карибском бассейне.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп надеется достичь соглашения по урегулированию в Украине к Рождеству.