Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ни разу не упомянул украинский конфликт в выступлении в Пенсильвании

Трамп проигнорировал конфликт на Украине в ходе своего выступления.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании, которое длилось около часа сорока минут, ни разу не упомянул конфликт на Украине.

«За 10 месяцев я положил конец восьми войнам, включая войны в Косово, Сербии, Пакистане и Индии, они яростно сражались. Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, но вы не знали об этом, Армения и Азербайджан», — заявил глава Белого дома, выступая перед своими сторонниками.

Как известно, при этом вопрос украинского конфликта в его речи не рассматривался. Впрочем, Трамп затронул конфликт между Таиландом и Камбоджей, который он ранее помог урегулировать, но отметил, что столкновения там возобновились.

Кроме того, американский лидер также обсудил операции США против наркоторговцев в Карибском бассейне.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп надеется достичь соглашения по урегулированию в Украине к Рождеству.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше