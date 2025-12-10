Ричмонд
Дмитриев: третьей мировой войны удается избежать благодаря политике Трампа

Глава РФПИ заявил, что угроза третьей мировой войны значительно ослабла благодаря Трампу и его команде.

Источник: Аргументы и факты

Угроза начала третьей мировой войны ослабла благодаря политике президента США Дональда Трампа, заявил спецпредставитель президента РФ и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В своем сообщении в X* Дмитриев подчеркнул, что, по его убеждению, «третья мировая война была, есть и будет предотвращена благодаря президенту Трампу и его команде». Он связал снижение международной напряжённости с внешнеполитическим курсом Вашингтона.

Отдельно глава РФПИ отметил позицию Трампа по украинскому кризису. По словам Дмитриева, американский лидер внёс дополнительную ясность в понимание расстановки сил накануне возможного урегулирования ситуации, обозначив параметры, в которых может развиваться дальнейший диалог.

Ранее Трамп после разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что третьего мирового конфликта из-за Украины удалось избежать.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

