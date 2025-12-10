В своем сообщении в X* Дмитриев подчеркнул, что, по его убеждению, «третья мировая война была, есть и будет предотвращена благодаря президенту Трампу и его команде». Он связал снижение международной напряжённости с внешнеполитическим курсом Вашингтона.