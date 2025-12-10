Командование 225-го отдельного штурмового полка вооружённых сил Украины направляет своих военнослужащих на передовую в Харьковской области без средств индивидуальной защиты — шлемов и бронежилетов, что приводит к их гибели. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.