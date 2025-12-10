Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская ЕР запускает программу омоложения перед выборами в Госдуму

Омолодить региональную организацию «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму поставил однопартийцам губернатор, лидер челябинской региональной организации ЕР Алексей Текслер. Установка прозвучала на региональной партийной конференции, передает корреспондент URA.RU.

Владислав Уланов получил самое ответственное поручение с момента избрания лидером МГЕР.

Омолодить региональную организацию «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму поставил однопартийцам губернатор, лидер челябинской региональной организации ЕР Алексей Текслер. Установка прозвучала на региональной партийной конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня в Челябинской области 43 тысячи членов партии и почти 35 тысяч сторонников. При этом 8% из их числа — молодежь в возрасте до 35 лет. Это не отражает потенциал региональной организации ЕР. Анализ возрастной структуры нашего актива показывает серьезный дисбаланс», — заявил Текслер.

Задача исправить ситуацию возлагается на секретарей местных отделений партии, совет сторонников партии и лидера МГЕР Владислава Уланова. Вторым поручением стало усиление работы по формированию территориальных избирательных штабов в преддверии выборов в Госдуму.

«Уже сейчас идет подготовка к Единому дню голосования в 2026 году. Критически важно тщательно сформировать территориальные штабы. С тем, чтобы на выборах в Госдуму не повторилась ситуация этого года, когда приходилось принимать меры к восстановлению партийной дисциплины. Мы не имеем права позволить этому повториться», — заключил Текслер.

Вручались и награды Ряд вопросов обсуждали прямо в зале На конференцию приехали 153 человека.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше