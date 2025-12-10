Раскрыто, какой ценой Аргентина отказалась от вступления в БРИКС

Эксперты, опрошенные РИА Новости, оценили последствия решения президента Хавьера Милея, который в первые дни своего правления отказался от присоединения Аргентины к БРИКС. Спустя два года аналитики сходятся во мнении: этот шаг обошёлся стране дорого — как экономически, так и в международной плоскости.
Специалист по международным отношениям Кристиан Ламеса назвал решение «поспешным и необдуманным», отметив, что страна с хроническим дефицитом долларов и слабым платёжным балансом лишилась доступа к динамично растущему блоку, уже обогнавшему по ряду показателей «Большую семёрку».
Президент Центра интеграции и кооперации России и Латинской Америки Эстебан Перье подчеркнул, что за два года Аргентина «упустила историческую возможность». По его словам, отказ от БРИКС лишил страну перспектив расширения рынков, диверсификации внешней политики и получения выгодного финансирования. Новый банк развития блока предоставляет кредиты на условиях, значительно отличающихся от западных институтов, однако Буэнос-Айрес сам исключил себя из этих механизмов.
Отдельно эксперты указали на потерю доступа к торговле в национальных валютах — ключевом инструменте для государства с нехваткой резервов. Отказ ударил и по отношениям с Россией: экспортные поставки рухнули с $1,4 млрд до $250 млн. Аналогичная ситуация, по данным Перье, наблюдается и в китайских проектах, которые новое правительство фактически заморозило.
Политические последствия, по мнению экспертов, не менее значимы. Перье считает, что, отвергнув приглашение БРИКС, Аргентина «добровольно утратила автономию», подстроив внешнюю политику под курс США, особенно после возвращения Дональда Трампа. Такой шаг он назвал сигналом о готовности страны подчиняться внешним решениям, а не формировать собственную повестку.
Экономисты сходятся в одном: возврат к формату БРИКС пока маловероятен, а цена отказа уже стала ощутимой для национальной экономики.
