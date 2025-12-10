Раскрыто, какой ценой Аргентина отказалась от вступления в БРИКС

Президент Центра интеграции и кооперации России и Латинской Америки Эстебан Перье подчеркнул, что за два года Аргентина «упустила историческую возможность». По его словам, отказ от БРИКС лишил страну перспектив расширения рынков, диверсификации внешней политики и получения выгодного финансирования. Новый банк развития блока предоставляет кредиты на условиях, значительно отличающихся от западных институтов, однако Буэнос-Айрес сам исключил себя из этих механизмов.