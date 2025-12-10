Конгрессмен представил законопроект о выходе США из НАТО

«Масси представил законопроект HR 6508 “Закон о НАТО”, предусматривающий вывод Соединённых Штатов из Организации Североатлантического договора (НАТО)», — говорится в сообщении на сайте офиса конгрессмена.
