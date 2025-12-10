В Башкирии из-за коррупции уволили 24 чиновника

В Башкирии прокуратура подвела итоги работы по противодействию коррупции. С начала года выявлено свыше 1000 преступлений коррупционной направленности, в том числе около 600 случаев взяточничества.
Также зафиксировано более 1100 случаев сокрытия сведений о доходах и имуществе. По инициативе надзорного ведомства к дисциплинарной ответственности привлечено почти 1200 должностных лиц, 24 из них уволены по утрате доверия.
Семь юридических лиц оштрафованы на общую сумму 33,5 млн рублей за попытки дачи взятки. Судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 232 лиц, из которых 30 приговорены к реальным срокам лишения свободы. Конфискованы предметы взяток на сумму свыше 40 млн рублей.
Для обеспечения погашения ущерба от коррупционных преступлений на сумму более 240 млн рублей арестовано имущества на 500 млн рублей.