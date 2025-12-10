Трамп вышел на публику с новым видом пластыря на запястье

Президент США Дональд Трамп впервые появился на публике в Пенсильвании с новым видом пластыря на правом запястье.
Трамп уже более недели выходил к публике с подобной наклейкой, однако раньше пластырь был бежевого оттенка, тогда как теперь заметно, что он стал светло-коричневым.
Во время выступления изменения привлекли внимание журналистов, поскольку подобный аксессуар стал для Трампа регулярным элементом внешнего вида за последние дни. Причины его использования по-прежнему не раскрываются.
Ранее сообщалось, что администрация США вскоре обнародует результаты медосмотра американского лидера Дональда Трампа.
