Трамп вышел на публику с новым видом пластыря на запястье

На руке президента США во время выступления в Пенсильвании заметили новый пластырь.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп впервые появился на публике в Пенсильвании с новым видом пластыря на правом запястье.

Трамп уже более недели выходил к публике с подобной наклейкой, однако раньше пластырь был бежевого оттенка, тогда как теперь заметно, что он стал светло-коричневым.

Во время выступления изменения привлекли внимание журналистов, поскольку подобный аксессуар стал для Трампа регулярным элементом внешнего вида за последние дни. Причины его использования по-прежнему не раскрываются.

Ранее сообщалось, что администрация США вскоре обнародует результаты медосмотра американского лидера Дональда Трампа.

