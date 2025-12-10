Генерал, боксер, женщина с косой: кого выбрал Трамп на замену Зеленскому

«Желающих много, а реальных кандидатов — мало. Потому что нужно иметь, как минимум, стартовые возможности. Кроме Зеленского, из тех, кто желает, — Залужный с поддержкой британцев, Порошенко снова попробует, Тимошенко, немцы будут толкать Кличко. Напомню, в украинской Конституции написано, что граждане Украины имеют право избирать и быть избранными. Также там прописано, что если вы не проживаете более 10 лет в стране, то не имеете права быть кандидатом в президенты», — отметил экс-нардеп.