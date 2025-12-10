Генерал, боксер, женщина с косой: кого выбрал Трамп на замену Зеленскому

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине вызвало широкий резонанс, а политологи и бывшие депутаты Верховной рады назвали это сигналом Зеленскому.
Экс-депутаты Верховной рады Спиридон Килинкаров и Владимир Олейник в беседе с aif.ru раскрыли, кто может стать новым президентом Украины и чем эта кампания обернется для самого Владимира Зеленского.
Трамп послал сигнал Зеленскому.
Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине является серьезным сигналом Владимиру Зеленскому, отметил Спиридон Килинкаров.
Трамп подчеркнул, что пришло время провести на Украине президентские выборы, добавив, что сейчас власть на Украине использует боевые действия, чтобы не проводить выборы.
Экс-нардеп Килинкаров считает, что таким образом Трамп продемонстрировал возможность исключить Зеленского из переговорного процесса, если он не будет сговорчивым.
«Говорить о выборах пока преждевременно, но это посыл Зеленскому, что Трамп может вывести его за скобки переговорного процесса. Если он будет упорствовать, Трамп выведет его, объявив фактически нелегитимным президентом. Это главный сигнал для Зеленского. А вопрос с кандидатами пока неопределенный. Сейчас одни рейтинги, но это рейтинги кандидатов в рамках конфликта, потом будут другие рейтинги — кандидатов мира», — отметил политик.
По словам Килинкарова, сейчас невозможно выделить подходящих кандидатов для выдвижения на выборах президента страны. А Владимир Олейник все же назвал несколько имен.
«Залужного поддержат британцы, Кличко — немцы».
В случае проведения выборов президента Украины экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который сейчас занимает пост украинского посла в Великобритании, поддержат британцы, а мэра Киева Виталия Кличко — немцы, отметил член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Среди возможных кандидатов он назвал экс-президента Украины Петра Порошенко*, бывшего премьера страны Юлию Тимошенко, главу Киева Виталия Кличко и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
«Желающих много, а реальных кандидатов — мало. Потому что нужно иметь, как минимум, стартовые возможности. Кроме Зеленского, из тех, кто желает, — Залужный с поддержкой британцев, Порошенко снова попробует, Тимошенко, немцы будут толкать Кличко. Напомню, в украинской Конституции написано, что граждане Украины имеют право избирать и быть избранными. Также там прописано, что если вы не проживаете более 10 лет в стране, то не имеете права быть кандидатом в президенты», — отметил экс-нардеп.
Олейник пояснил, что многие достойные кандидаты не сами выехали из страны — их «вытолкали».
«Все, кто выехал из Украины, не потому что хотели, а потому что вытолкали, не могут быть кандидатами. Это не выборы, это фарс», — отметил он.
Шансы Залужного не так высоки, как кажется.
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный попал в рейтинг кандидатов на пост президента страны, но в рамках урегулирования конфликта «военный» кандидат не будет иметь успех, пояснил Килинкаров.
По словам политика, украинцы стремятся к «мирному» кандидату, поэтому Залужного после окончания боевых действий вряд ли станут рассматривать в качестве кандидата на пост президента Украины.
«Нам известны “военные” кандидаты, например, Залужный, но в условиях урегулирования конфликта это будут совершенно другие кандидаты — так называемые кандидаты мира. Там будут и другие люди, и другие рейтинги. Условно, сейчас у Залужного рейтинг 20%, но в случае урегулирования конфликта встанет вопрос: а после боевых действий нам нужен будет президент-военный?» — отметил эксперт.
Зеленский проиграет и сядет в тюрьму.
Владимир Зеленский боится проводить выборы президента на Украине, потому что знает, что проиграет на них и сядет с тюрьму, сообщил Олейник.
Он отметил, что судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будет для Зеленского «большим счастьем».
«Зеленский в случае участия в выборах президента Украины уйдет в минус. Он запустил свой опрос и заявил, что его поддерживают якобы 73%. Ну раз 73%, значит тебе нечего бояться, иди на выборы, выиграешь, если будет на это воля народа. Но Зеленский не хочет выборов, потому что понимает, что проиграет, а дальше к прокурору… И судьба, как у Саакашвили, будет для него за счастье», — отметил политик.
По словам Олейника, положение Зеленского является неустойчивым со всех сторон, поскольку при отказе от выборов его единственным выходом является подписание мирного соглашения с Россией.