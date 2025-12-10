Ричмонд
Трамп дал Зеленскому «несколько дней» на ответ по мирному плану

The Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп установил для Владимира Зеленского жёсткие сроки по ответу на американский мирный план.

The Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп установил для Владимира Зеленского жёсткие сроки по ответу на американский мирный план. По данным источников, украинскому лидеру отведены «несколько дней» — Трамп рассчитывает заключить соглашение к католическому Рождеству.

По словам самого Зеленского, спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер добивались «быстрого решения». Вашингтон требует реакции в кратчайшие сроки. Киев, в свою очередь, заявил, что нуждается во времени для консультаций с европейскими союзниками.

Западные чиновники оценили положение Украины как тупиковое: Киев оказался между условиями по территориям, которые он не может принять, и американскими требованиями, которые он не может отвергнуть.

Накануне Зеленский сообщил, что Украина совместно с европейскими партнёрами готовит альтернативный мирный план. По его словам, обновлённый документ на 20 пунктов должен быть готов вечером 9 декабря, после чего его передадут в США. Из версии исключили положения, которые Киев счёл неприемлемыми.

9 декабря украинский лидер уточнил, что окончательная редакция будет направлена Вашингтону уже 10 декабря.

Читайте также: Раскрыто, что участницу СВО в Крыму полгода держал взаперти и избивал сослуживец.

