МИД Норвегии ищет русскоговорящих специалистов со знанием российского общества

Всех кандидатов пригласили на онлайн-встречу, которая пройдет 16 декабря с участием сотрудников дипломатических миссий в Осло, Москве, Вашингтоне и Киеве. На ней расскажут о том, как знания о РФ и русском языке могут использоваться в работе МИД Норвегии, передает РИА Новости.