МИД Норвегии ищет русскоговорящих специалистов со знанием российского общества

Министерство иностранных дел Норвегии ищет сотрудников, которые владеют русским языком и хорошо разбираются в российском обществе. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.
— Для того, чтобы внешнеполитическая служба могла отстаивать интересы Норвегии, нам нужны сотрудники со знанием русского языка и знаниями о российских обществе, культуре и истории. Также важны компетенции и знания о других странах Восточной Европы, — сказано в пресс-релизе.
Всех кандидатов пригласили на онлайн-встречу, которая пройдет 16 декабря с участием сотрудников дипломатических миссий в Осло, Москве, Вашингтоне и Киеве. На ней расскажут о том, как знания о РФ и русском языке могут использоваться в работе МИД Норвегии, передает РИА Новости.
