МИД Норвегии ищет русскоговорящих специалистов со знанием российского общества

Министерство иностранных дел Норвегии ищет сотрудников, которые владеют русским языком и хорошо разбираются в российском обществе. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

— Для того, чтобы внешнеполитическая служба могла отстаивать интересы Норвегии, нам нужны сотрудники со знанием русского языка и знаниями о российских обществе, культуре и истории. Также важны компетенции и знания о других странах Восточной Европы, — сказано в пресс-релизе.

Всех кандидатов пригласили на онлайн-встречу, которая пройдет 16 декабря с участием сотрудников дипломатических миссий в Осло, Москве, Вашингтоне и Киеве. На ней расскажут о том, как знания о РФ и русском языке могут использоваться в работе МИД Норвегии, передает РИА Новости.

Министерство иностранных дел Финляндии получило ноту от РФ о прекращении действия двух статей энергетического соглашения между странами по гидроэлектростанции на реке Вуокса. Об этом 3 декабря сообщил телерадиовещатель Yle.

2 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился прекратить действие статей 3 и 4 Соглашения между СССР и Финляндией об энергетическом использовании участков реки Вуоксы, включающих Светогорскую и Иматру ГЭС.