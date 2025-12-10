Ричмонд
В Таиланде заявили о начале операции на границе с Камбоджей

ДЖАКАРТА, 10 дек — РИА Новости. Королевские военно-морские силы Таиланда начали масштабную операцию под названием «Trat Prap Porapak» («Трат подавляет врага»), задействовав силы на море и в воздухе на фоне обострения конфликта с Камбоджей, сообщил штаб Пограничных сил обороны в провинции Трат.

Источник: Reuters

«Десятого декабря ВМС Таиланда взяли на себя расширенные полномочия по ведению операций в своём секторе в связи с эскалацией боевых столкновений с Камбоджей», — говорится в заявлении штаба Пограничных сил обороны.

В район проведения операции был направлен боевой корабль HTMS Thepa, которому поручено вести круглосуточное патрулирование и разведку.

«Весь экипаж был приведён в состояние полной боевой готовности, вооружение полностью приведено в рабочее состояние и готово к немедленному применению в случае эскалации», — уточняют тайские военные.

Кроме того, военно-морские силы предупредили тайских рыбаков о необходимости воздержаться от выхода в море вблизи морской границы с Камбоджей.

Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе.