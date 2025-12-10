В Таиланде сообщили о росте потерь на границе с Камбоджей

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов заняться урегулированием вооружённого конфликта между Таиландом и Камбоджей. Он отметил, что недоволен обострением ситуации и планирует созвониться с лидерами обеих стран. По его словам, стороны согласятся с его доводами. Трамп подчеркнул, что намерен провести телефонные переговоры и добиться прекращения боевых действий.