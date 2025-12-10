Ричмонд
В Таиланде сообщили о росте потерь на границе с Камбоджей

Таиланд сообщил о пяти погибших и десятках раненых, при этом, по данным его армии, Камбоджа потеряла более 60 человек.

Источник: Аргументы и факты

Число погибших тайских военнослужащих в боях на границе с Камбоджей увеличилось до пяти. Об этом заявили во втором военном округе Сухопутных сил Таиланда. Ранения, по данным армии, получили 68 военных.

В ведомстве уточнили, что последним погибшим стал 20-летний военнослужащий из провинции Сисакет, расположенной у границы с Камбоджей. Ранее тайская армия уже сообщала о 68 раненых. При этом, как заявляют вооружённые силы Таиланда, камбоджийская сторона потеряла 61 человека убитыми.

Столкновения вспыхнули 7 декабря. Тогда на приграничном участке началась перестрелка с применением стрелкового оружия. Позднее Королевская армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы рано утром открыли артиллерийский огонь по тайским позициям. В ответ ВВС Таиланда нанесли удары по военной инфраструктуре соседнего государства.

По данным второго военного округа, в понедельник и вторник Камбоджа продолжила обстрелы, использовав системы БМ-21 и дроны-камикадзе. Тайские военные открыли ответный огонь, чтобы вернуть контроль над ключевыми районами и нанести ущерб противнику.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов заняться урегулированием вооружённого конфликта между Таиландом и Камбоджей. Он отметил, что недоволен обострением ситуации и планирует созвониться с лидерами обеих стран. По его словам, стороны согласятся с его доводами. Трамп подчеркнул, что намерен провести телефонные переговоры и добиться прекращения боевых действий.

