Раскрыто, что новая стратегия США вызвала жуткий переполох в Европе

Эксперты, цитируемые польским изданием, утверждают, что Европе не стоит рассчитывать на возврат к прежним отношениям после смены администрации в США. В долгосрочной перспективе Белый дом продолжит курс, при котором европейские интересы не будут приоритетом. При этом в ЕС признают собственные просчёты: несмотря на многолетние предупреждения Вашингтона, европейские государства сделали слишком мало для повышения собственной обороноспособности, получив жёсткий ответ уже в новой американской стратегии.