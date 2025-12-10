Раскрыто, что новая стратегия США вызвала жуткий переполох в Европе

Вашингтон представил обновлённую Стратегию нацбезопасности, и именно она стала причиной тревоги в европейских столицах. По данным польского издания Forsal, документ предполагает сближение США с Россией и фактическое снижение роли Европы как стратегического партнёра.
Европейские СМИ называют произошедшее «трансатлантическим бракоразводным процессом». Особенно остро ситуацию восприняли в Германии, где курс Белого дома расценивают как угрозу для безопасности континента.
В документе США перестают рассматривать Европу как ключевого союзника, а скорее как источник сложностей, мешающих налаживанию отношений с Москвой. Немецкие аналитики предупреждают: новый мировой порядок по версии Трампа может сыграть против ЕС, которому отводится место структуры, якобы препятствующей свободе и демократии, передает АБН24.
Эксперты, цитируемые польским изданием, утверждают, что Европе не стоит рассчитывать на возврат к прежним отношениям после смены администрации в США. В долгосрочной перспективе Белый дом продолжит курс, при котором европейские интересы не будут приоритетом. При этом в ЕС признают собственные просчёты: несмотря на многолетние предупреждения Вашингтона, европейские государства сделали слишком мало для повышения собственной обороноспособности, получив жёсткий ответ уже в новой американской стратегии.
Читайте также: Трамп неожиданно предупредил Европу о серьёзных рисках из-за двух вещей.