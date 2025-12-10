Ричмонд
Песков: Путин может и сам сесть за руль и передвигаться не в кортеже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин иногда передвигается по городу за рулём, не используя кортеж. Об этом пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

«По-разному», — сказал представитель Кремля, пояснив, что иногда президент садится за руль сам, а не просто едет в машине.

Путин имеет более чем 50-летний водительский стаж. В разное время он управлял «Запорожцем», «Жигулями», «Волгой», новинками отечественного автомобилестроения — тремя моделями Lada (Kalina, Vesta, Aura) и Aurus, а также большегрузным «Камазом» на открытии Крымского моста.

Ранее Путин признался, что иногда ездит по Москве «по-тихому», без мигалок. Разговор об этом зашёл во время на заседании Совета по правам человека, когда обсуждался вопрос движения электросамокатов и курьерских мопедов. Глава государства подчеркнул, что сам видит проблемы с движением курьеров, когда передвигается без кортежей и «мигалок».

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

