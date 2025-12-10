Песков: Путин может и сам сесть за руль и передвигаться не в кортеже

Ранее Путин признался, что иногда ездит по Москве «по-тихому», без мигалок. Разговор об этом зашёл во время на заседании Совета по правам человека, когда обсуждался вопрос движения электросамокатов и курьерских мопедов. Глава государства подчеркнул, что сам видит проблемы с движением курьеров, когда передвигается без кортежей и «мигалок».