Посол РФ в США Дарчиев посетил рождественский прием конгрессвумен Луны

Посол России в США Александр Дарчиев посетил рождественский прием члена палаты представителей американского Конгресса Анны Паулины Луны, сообщило посольство.
Мероприятие прошло в здании Конгресса «в дружеской и гостеприимной атмосфере», в нем также приняли участие представители администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, американские законодатели, иностранные дипломатические корпуса и гражданские активисты.
«Продолжаем работать над восстановлением российско-американских отношений», — отметили в посольстве России.
Луна ранее прокомментировала критические высказывания по поводу ее контактов с российской стороной, заявив, что считает «полной глупостью» не поддерживать диалог с Москвой.