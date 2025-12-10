Ричмонд
Посол РФ в США Дарчиев посетил рождественский прием конгрессвумен Луны

Рождественский прием конгрессвумен США Анны Паулины Луны с участием посла России Александра Дарчиева прошел в дружеской и гостеприимной атмосфере.

Источник: Аргументы и факты

Посол России в США Александр Дарчиев посетил рождественский прием члена палаты представителей американского Конгресса Анны Паулины Луны, сообщило посольство.

Мероприятие прошло в здании Конгресса «в дружеской и гостеприимной атмосфере», в нем также приняли участие представители администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, американские законодатели, иностранные дипломатические корпуса и гражданские активисты.

«Продолжаем работать над восстановлением российско-американских отношений», — отметили в посольстве России.

Луна ранее прокомментировала критические высказывания по поводу ее контактов с российской стороной, заявив, что считает «полной глупостью» не поддерживать диалог с Москвой.

