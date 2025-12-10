Объяснено, как именно РФ испортила визит Макрона в Китай «подарком» для Пекина

Отдельный акцент китайские наблюдатели делают на провале амбиций Макрона по превращению евро в глобальную альтернативу доллару. После санкционной кампании западные валюты просели, а всё больше стран уходят в расчёты в юанях и золоте. Российский шаг лишь закрепил этот тренд.