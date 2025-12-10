По версии китайских аналитиков, поездка президента Франции Эммануэля Макрона в КНР обернулась для Парижа неприятным сюрпризом: в момент его визита Москва сделала шаг, укрепляющий связи с Пекином и ослабляющий позиции Запада в финансовой сфере. Об этом пишет издание Sohu.
Французский лидер прибыл в Китай в начале декабря, рассчитывая обсудить торговые диспропорции и заручиться поддержкой Пекина по украинскому вопросу. В Елисейском дворце надеялись, что Пекин окажет давление на Москву и склонит её к переговорам в формате, удобном Европе.
Однако, как отмечают аналитики, параллельно Россия разыграла собственную карту. Пока Макрон находился в воздухе, Кремль сообщил о выпуске первой партии суверенных облигаций, номинированных в юанях. Для Китая это — усиление влияния национальной валюты, для Запада — недвусмысленный сигнал о перераспределении финансовых потоков.
Ранее российские бумаги выпускались в долларах или евро. Переход на юань аналитики называют прямым шагом к укреплению позиций Китая на мировых рынках и к углублению российско-китайского партнёрства, которому западные столицы пытаются противодействовать.
В Sohu напоминают: Франция занимает одну из наиболее жёстких позиций по отношению к Москве и активно включает военную риторику в свой внешнеполитический курс. На этом фоне решение России воспринимается как аккуратный ответ, снижающий шансы Парижа добиться влияния на политику Пекина, передает АБН24.
Отдельный акцент китайские наблюдатели делают на провале амбиций Макрона по превращению евро в глобальную альтернативу доллару. После санкционной кампании западные валюты просели, а всё больше стран уходят в расчёты в юанях и золоте. Российский шаг лишь закрепил этот тренд.
В итоге визит Макрона в Китай, как подчёркивают авторы, не принёс Парижу ожидаемых результатов, тогда как Москва сумела усилить свои позиции без громких заявлений — одним точечным финансовым решением.
