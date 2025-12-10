CNN: в Европе боятся, что Трамп обвинит их и Украину в препятствовании миру

Страны Европы опасаются, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может обвинить их и Киев в затягивании конфликта, если мирные переговоры не принесут результатов. Об этом сообщает телекомпания CNN.
По данным источника, официальные лица ЕС обеспокоены, что при отсутствии прогресса в урегулировании Трамп может исчерпать терпение, выйти из переговорного процесса, обвинив украинское и европейское руководство в том, что они препятствуют достижению соглашения.
На этом фоне неназванный американский чиновник заявил CNN, что Украина сейчас находится в сложном положении.
«Она теряет стратегически важные позиции на востоке», — подчёркивается в сообщении.
Газета Financial Times накануне писала, что глава Белого дома надеется, что до Рождества получится достичь соглашения по урегулированию украинского конфликта.
Ранее издание The Washington Post сообщало, что в команде Трампа считают главу киевского режима Владимира Зеленского комиком с плохим знанием английского языка.