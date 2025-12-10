Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессмен Масси внес законопроект о выходе США из НАТО

Законопроект республиканца Масси предлагает вывести США из НАТО и прекратить участие страны в Североатлантическом договоре.

Источник: Аргументы и факты

Конгрессмен-республиканец Томас Масси представил в Палате представителей законопроект, в котором предлагается вывести США из НАТО. Об этом сообщает офис законодателя.

В релизе уточняется, что инициативе присвоен номер HR 6508 и она носит название «Закон о НАТО». Документ предполагает прекращение участия Соединённых Штатов в Организации Североатлантического договора.

Британская Financial Times ранее писала, что новая стратегия национальной безопасности США может привести к выходу страны из НАТО, разрыву отношений с действующими правительствами Европы и сближению с Россией. Автор статьи считает документ ультиматумом Евросоюзу: Вашингтон ожидает от европейских государств поддержки своей политики.

В доктрине, опубликованной Белым домом на прошлой неделе, отмечается расхождение позиций США и Европы по украинскому конфликту. По мнению администрации, европейские страны питают нереалистичные ожидания и рассчитывают на продолжение боевых действий, при этом подавляя оппозицию и нарушая демократические принципы. США намерены этому противостоять.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше