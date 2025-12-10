Конгрессмен Масси внес законопроект о выходе США из НАТО

Конгрессмен-республиканец Томас Масси представил в Палате представителей законопроект, в котором предлагается вывести США из НАТО. Об этом сообщает офис законодателя.
В релизе уточняется, что инициативе присвоен номер HR 6508 и она носит название «Закон о НАТО». Документ предполагает прекращение участия Соединённых Штатов в Организации Североатлантического договора.
Британская Financial Times ранее писала, что новая стратегия национальной безопасности США может привести к выходу страны из НАТО, разрыву отношений с действующими правительствами Европы и сближению с Россией. Автор статьи считает документ ультиматумом Евросоюзу: Вашингтон ожидает от европейских государств поддержки своей политики.
В доктрине, опубликованной Белым домом на прошлой неделе, отмечается расхождение позиций США и Европы по украинскому конфликту. По мнению администрации, европейские страны питают нереалистичные ожидания и рассчитывают на продолжение боевых действий, при этом подавляя оппозицию и нарушая демократические принципы. США намерены этому противостоять.