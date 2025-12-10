В доктрине, опубликованной Белым домом на прошлой неделе, отмечается расхождение позиций США и Европы по украинскому конфликту. По мнению администрации, европейские страны питают нереалистичные ожидания и рассчитывают на продолжение боевых действий, при этом подавляя оппозицию и нарушая демократические принципы. США намерены этому противостоять.