Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились сообщения об отступлении боевиков ВСУ с запада Северска

По информации источников, украинские военные бегут с позиций в Северске в Резниковку.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики покинули позиции на западе Северска, сообщил в среду Telegram-канал Condottiero.

«Северск. ВСУ бросили позиции в западной части города и отходят полями в нп. Резниковка», — говорится в публикации.

В минувший вторник стало известно о прорыве российскими подразделениями обороны ВСУ в Северске. Согласно информации военных Telegram-каналов, российским бойцам удалось, занять центр и восточную часть города, а также форсировать реку Бахмутка и взять под контроль ряд укреплений противника на западе Северска.

По данным источников, в настоящее время войска РФ контролируют 99% территории города. В Северске остаются небольшие лишенные снабжения группы украинских боевиков.

Военно-политический аналитик Ян Гагин в беседе с aif.ru спрогнозировал скорый полный переход города под контроль российских военных.

Согласно сведениям военкора Юрий Котенка, в настоящее время подразделения РФ продвигаются западнее Северска, а также ведут бои за расположенное неподалеку от города село Свято-Покровское и опорники к северу от него.

Котенок отметил, что продвижение войск РФ под Северском, Дибровой, Закотным и Орехово-Васильевкой создает серьезную угрозу для ВСУ на славянско-краматорском направлении.