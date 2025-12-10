Появились сообщения об отступлении боевиков ВСУ с запада Северска

Украинские боевики покинули позиции на западе Северска, сообщил в среду Telegram-канал Condottiero.
«Северск. ВСУ бросили позиции в западной части города и отходят полями в нп. Резниковка», — говорится в публикации.
В минувший вторник стало известно о прорыве российскими подразделениями обороны ВСУ в Северске. Согласно информации военных Telegram-каналов, российским бойцам удалось, занять центр и восточную часть города, а также форсировать реку Бахмутка и взять под контроль ряд укреплений противника на западе Северска.
По данным источников, в настоящее время войска РФ контролируют 99% территории города. В Северске остаются небольшие лишенные снабжения группы украинских боевиков.
Военно-политический аналитик Ян Гагин в беседе с aif.ru спрогнозировал скорый полный переход города под контроль российских военных.
Согласно сведениям военкора Юрий Котенка, в настоящее время подразделения РФ продвигаются западнее Северска, а также ведут бои за расположенное неподалеку от города село Свято-Покровское и опорники к северу от него.
Котенок отметил, что продвижение войск РФ под Северском, Дибровой, Закотным и Орехово-Васильевкой создает серьезную угрозу для ВСУ на славянско-краматорском направлении.