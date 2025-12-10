Трамп опроверг слухи о своем плохом самочувствии

Американский лидер назвал собственные достижения беспрецедентными, подчеркнув, что работает усерднее и больше любого президента в истории США. Как доказательство этому он перечислил свои заслуги. Так, по словам Трампа, он «остановил восемь войн», «создал величайшую экономику в истории страны», а также создал «ауру», заставившую все страны мира уважать США.