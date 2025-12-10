Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о своем плохом самочувствии.
«Я сам пойму, когда начну “сбавлять обороты”, но сейчас этого точно нет!» — написал он в своем аккаунте в The Truth Social.
По словам Трампа, после всей работы, проделанной «с медицинскими обследованиями, когнитивными тестами и всем остальным», он считает крамольными и даже предательскими «постоянные публикации ложных сообщений от The New York Times и других».
Американский лидер назвал собственные достижения беспрецедентными, подчеркнув, что работает усерднее и больше любого президента в истории США. Как доказательство этому он перечислил свои заслуги. Так, по словам Трампа, он «остановил восемь войн», «создал величайшую экономику в истории страны», а также создал «ауру», заставившую все страны мира уважать США.
Между тем в понедельник Трамп в очередной раз выглядел так, будто во время встречи с членами кабмина борется со сном.
Ранее также сообщалось, Трамп впервые появился на публике в Пенсильвании с новым видом пластыря на правом запястье.
На прошлой неделе в Белом доме заявляли, что вскоре опубликуют результаты медосмотра Трампа.