Силы противовоздушной обороны Российской Федерации за ночь перехватили и уничтожили двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Как сообщило Министерство обороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы над несколькими регионами страны.
Согласно данным ведомства, 16 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 2 — над Калужской областью, и по одному — над Белгородской областью и Московским регионом.
Ранее сообщалось, что украинских штурмовиков отправляют на передовую без шлемов и бронежилетов.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше