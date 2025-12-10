Ричмонд
В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Сигналы тревоги сработали почти одновременно в нескольких регионах страны, следует из данных онлайн-карты Минцифры Украины.

В среду утром воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно информации ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала почти одновременно — около 7:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что украинские формирования оставили позиции на западе Северска и отошли в район Резниковки. Российские подразделения прорвали оборону в городе, заняли центр и восточную часть Северска, форсировали Бахмутку и взяли ряд укреплений на западе. По данным военных источников, сейчас под контролем российских сил находится почти вся территория города, а в отдельных районах остаются небольшие, лишённые снабжения группы ВСУ.