В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Ранее сообщалось, что украинские формирования оставили позиции на западе Северска и отошли в район Резниковки. Российские подразделения прорвали оборону в городе, заняли центр и восточную часть Северска, форсировали Бахмутку и взяли ряд укреплений на западе. По данным военных источников, сейчас под контролем российских сил находится почти вся территория города, а в отдельных районах остаются небольшие, лишённые снабжения группы ВСУ.