Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон сообщил о напрасной поездке Зеленского в Лондон

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что европейские лидеры не обрадовались приезду Зеленского в Лондон.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский напрасно посещал Лондон, пытаясь просить Зпад о предоставлении помощи на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Он словно скряга, не любящий тратить деньги, но ожидающий, когда ему все подарят. На что он рассчитывал после такого скандала, когда ехал?» — поинтересовался эксперт в эфире видеоблога судьи Эндрю Наполитано.

Аналитик уточнил, что европейские лидеры не обрадовались приезду главы киевского режима. Вместе с тем, как сыронизировал Джонсон, они не оставили Зеленского «с пустыми руками».

Бывший сотрудник ЦРУ предположил, что лидеры стран Европы, в которых побывал глава киевского режима, могли дать ему «белый порошок», чтобы «заставить замолчать» и «отделаться от него побыстрее».

Напомним, 8 декабря Владимир Зеленский провёл в Лондоне переговоры с премьер-министром Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Перед встречей французский и немецкий лидеры не стали общаться с прессой.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что визит Владимира Зеленского в Лондон отдаляет Украину от плана по мирному урегулированию, представленного Вашингтоном.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше