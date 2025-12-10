Глава киевского режима Владимир Зеленский напрасно посещал Лондон, пытаясь просить Зпад о предоставлении помощи на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Он словно скряга, не любящий тратить деньги, но ожидающий, когда ему все подарят. На что он рассчитывал после такого скандала, когда ехал?» — поинтересовался эксперт в эфире видеоблога судьи Эндрю Наполитано.
Аналитик уточнил, что европейские лидеры не обрадовались приезду главы киевского режима. Вместе с тем, как сыронизировал Джонсон, они не оставили Зеленского «с пустыми руками».
Бывший сотрудник ЦРУ предположил, что лидеры стран Европы, в которых побывал глава киевского режима, могли дать ему «белый порошок», чтобы «заставить замолчать» и «отделаться от него побыстрее».
Напомним, 8 декабря Владимир Зеленский провёл в Лондоне переговоры с премьер-министром Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Перед встречей французский и немецкий лидеры не стали общаться с прессой.
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что визит Владимира Зеленского в Лондон отдаляет Украину от плана по мирному урегулированию, представленного Вашингтоном.