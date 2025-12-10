Ричмонд
В Конгресс США внесли законопроект о выходе страны из НАТО

Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси внёс законопроект о выходе Соединённых Штатов из НАТО.

Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси внёс законопроект о выходе Соединённых Штатов из НАТО. Документ, названный «Закон о НАТО», предполагает официальное уведомление альянса о прекращении членства США и запрещает дальнейшее использование средств американских налогоплательщиков для финансирования его общих бюджетов.

В обосновании Масси называет НАТО «пережитком холодной войны», чьё существование не соответствует интересам национальной безопасности США и создаёт риск вовлечения страны в иностранные конфликты.

Он также заявляет, что европейские члены альянса обладают достаточными экономическими и военными ресурсами для самостоятельной обороны, и призывает направлять высвобождаемые средства на внутренние нужды. Конгрессмен ссылается на предостережения отцов-основателей о недопустимости постоянного вмешательства во внешние дела.

Ранее сообщалось, что Трамп сделал резкое заявление по поводу членства Украины в НАТО.

