WP: Трампу следует успокоить Европу и Украину для утверждения сделки

В США заявили, что Трампу нужно успокоить Европу и Украину, а не заставлять их пойти на урегулирование.

Источник: Аргументы и факты

Президенту США Дональду Трампу следует успокоить Европу и Украину, чтобы утвердить сделку, пишет The Washington Post.

В публикации говорится, что продолжение борьбы со стороны Европы и Украины «плохо для всех».

CNN сообщала, что в Европе опасаются, что Трамп может обвинить их и Киев в затягивании конфликта, если мирные переговоры не принесут результатов.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что благодаря политике Трампа удается избежать третьей мировой войны.

