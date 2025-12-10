Президенту США Дональду Трампу следует успокоить Европу и Украину, чтобы утвердить сделку, пишет The Washington Post.
В публикации говорится, что продолжение борьбы со стороны Европы и Украины «плохо для всех».
CNN сообщала, что в Европе опасаются, что Трамп может обвинить их и Киев в затягивании конфликта, если мирные переговоры не принесут результатов.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что благодаря политике Трампа удается избежать третьей мировой войны.
