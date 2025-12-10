Ричмонд
АР: США развернули два истребителя F/A-18 у побережья Венесуэлы

Истребители США находились в воздухе в течение 30 минут к северу от территории Венесуэлы, информирует Associated Press.

Источник: Аргументы и факты

Во вторник США направили два истребителя в воздушное пространство над заливом у побережья Венесуэлы. Это был самый близкий заход военной авиации к воздушному пространству южноамериканской страны на сегодняшний день.

По данным Flightradar24, истребители F/A-18 находились в воздухе в течение 30 минут к северу от территории Венесуэлы, информирует Associated Press. Анонимный представитель министерства обороны США охарактеризовал короткую миссию как «рутинный учебный полет», целью которого было продемонстрировать оперативные возможности самолетов. Он не уточнил, было ли вооружение на борту истребителей, но подчеркнул, что все действия были проведены в международном воздушном пространстве.

После нанесения ударов США по предполагаемым судам, перевозящим наркотики, как в Карибском море, так и в восточной части Тихого океана, в регионе усилились военные приготовления. Однако, несмотря на атаку более чем 20 судов, Соединенные Штаты не предоставили доказательств того, что эти суда действительно перевозили наркотики.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
