АР: США развернули два истребителя F/A-18 у побережья Венесуэлы

По данным Flightradar24, истребители F/A-18 находились в воздухе в течение 30 минут к северу от территории Венесуэлы, информирует Associated Press. Анонимный представитель министерства обороны США охарактеризовал короткую миссию как «рутинный учебный полет», целью которого было продемонстрировать оперативные возможности самолетов. Он не уточнил, было ли вооружение на борту истребителей, но подчеркнул, что все действия были проведены в международном воздушном пространстве.