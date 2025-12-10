Трамп снова назвал председателя ФРС США Пауэлла «тупицей»

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил недовольство монетарной политикой, проводимой председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом, и назвал его «тупицей».
Американский лидер упомянул генерального директора банка JPMorgan Chase Джейми Даймона, который рекомендовал финансовому регулятору Соединённых Штатов уменьшить размер учётной ставки.
«Наконец, вы видели, как Джейми Даймон, уважаемый человек, сказал, что вам нужно снизить ставки, тупица?» — сказал Трамп во время выступления в городе Маунт-Поконо в штате Пенсильвания.
Напомним, это уже не первый раз, когда президент США оскорбляет председателя ФРС. В июне он также назвал Пауэлла «тупым» из-за отказа снижать процентную ставку. Трамп отмечал, что этот показатель должен быть на уровне 1−2 процентов. Глава Белого дома подчёркивал, что у него есть три потенциальных кандидата на замену Пауэлла.
В августе президент США назвал председателя ФРС «идиотом». Тогда же Трамп призвал Федеральную резервную систему «взять контроль на себя», если глава регулятора не снизит ставки. В ноябре американский лидер назвал председателя Пауэлла «клоуном», обсуждая реконструкцию здания ФРС. Изначально работы оценивались в 25 млн долларов, но подорожали до 4 млрд долларов.