Трамп снова назвал председателя ФРС США Пауэлла «тупицей»

Напомним, это уже не первый раз, когда президент США оскорбляет председателя ФРС. В июне он также назвал Пауэлла «тупым» из-за отказа снижать процентную ставку. Трамп отмечал, что этот показатель должен быть на уровне 1−2 процентов. Глава Белого дома подчёркивал, что у него есть три потенциальных кандидата на замену Пауэлла.