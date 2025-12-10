Кадры уничтожения позиций украинских боевиков на территории запорожского города Гуляйполе опубликовал Telegram-канал «Воин DV».
По данным источников канала, позиции военнослужащих ВСУ в многоэтажках поразили тяжелые огнеметные системы.
«Огнеметчики 25 полка РХБЗ 5 армии группировки войск “Восток” отправили целый пакет термобарических подарков на голову противника, который до сих пор пытается удерживаться в многоэтажной застройке Гуляйполя», — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате ударов нет.
В Минобороны РФ сообщили, что в настоящее время российские артиллеристы и операторы БПЛА держат под огневым контролем всю территорию Гуляйполя, а также окрестности города и подъездные пути к нему.
В оборонном ведомстве отметили, что из-за плотности огня украинские боевики не могут незаметно передвигаться на территории города. Кроме того, противник лишен снабжения.
Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов сразу по нескольким пунктам дислокации украинских боевиков в Гуляйполе. Сообщалось, что российские военные «размягчают» оборону противника в городе фугасными бомбами.