Термобарические боеприпасы сожгли позиции ВСУ в Гуляйполе

Тяжелые огнеметные системы ударили по украинским боевикам в многоэтажной застройке Гуляйполя.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения позиций украинских боевиков на территории запорожского города Гуляйполе опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

По данным источников канала, позиции военнослужащих ВСУ в многоэтажках поразили тяжелые огнеметные системы.

«Огнеметчики 25 полка РХБЗ 5 армии группировки войск “Восток” отправили целый пакет термобарических подарков на голову противника, который до сих пор пытается удерживаться в многоэтажной застройке Гуляйполя», — говорится в публикации.

Информации о потерях противника в результате ударов нет.

В Минобороны РФ сообщили, что в настоящее время российские артиллеристы и операторы БПЛА держат под огневым контролем всю территорию Гуляйполя, а также окрестности города и подъездные пути к нему.

В оборонном ведомстве отметили, что из-за плотности огня украинские боевики не могут незаметно передвигаться на территории города. Кроме того, противник лишен снабжения.

Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов сразу по нескольким пунктам дислокации украинских боевиков в Гуляйполе. Сообщалось, что российские военные «размягчают» оборону противника в городе фугасными бомбами.

