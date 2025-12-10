Трамп пообещал одним звонком остановить войну между Таиландом и Камбоджей

В конце июля Трамп заявил, что предотвратил гибель «миллионов людей» в вооруженном противостоянии Камбоджи и Таиланда, завершив этот конфликт за 24 часа. Напряженные отношения между Таиландом и Камбоджей переросли в вооруженное столкновение на границе 24 июля. Причиной стал взрыв мины, из-за которого пять тайских солдат получили ранения. Каждая из сторон обвинила другую в эскалации конфликта.