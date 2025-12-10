МИД Норвегии объявил о поиске работников со знанием русского языка

МИД Норвегии ищет работников со знанием русского языка и в целом знаниями об РФ — истории, культуре и обществе страны. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Уточняется, что министерству «требуется больше сотрудников со знанием России и русского языка».
Заинтересованных кандидатов пригласили на онлайн-встречу 16 декабря, во время которой им расскажут, «как знание РФ и русского языка может быть использовано в интересных и важных должностях во внешнеполитической службе Норвегии».
Ведомство отметило, что для потенциальных кандидатов, обладающих знаниями о других регионах, тоже организуют встречу, но в другой день.