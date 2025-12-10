Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Норвегии объявил о поиске работников со знанием русского языка

Норвежский МИД заявил, что ему «требуется больше сотрудников» со знанием русского языка и России.

Источник: Аргументы и факты

МИД Норвегии ищет работников со знанием русского языка и в целом знаниями об РФ — истории, культуре и обществе страны. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что министерству «требуется больше сотрудников со знанием России и русского языка».

Заинтересованных кандидатов пригласили на онлайн-встречу 16 декабря, во время которой им расскажут, «как знание РФ и русского языка может быть использовано в интересных и важных должностях во внешнеполитической службе Норвегии».

Ведомство отметило, что для потенциальных кандидатов, обладающих знаниями о других регионах, тоже организуют встречу, но в другой день.