Трамп проведёт закрытое заседание в Белом доме на необъявленную тему

Американский президент Дональд Трамп 10 декабря проведёт закрытое заседание в формате круглого стола, тема которого не раскрывается. Это указано в расписании Белого дома.
Встреча запланирована на 14:00 по местному времени (22:00 мск) и пройдёт без участия прессы.
Позднее, уже в ночь на четверг (01:00 мск), Трамп в закрытом режиме проведёт встречу с группой американских пасторов.
Накануне Трампа ударили дверью туалета во время общения с журналистами в самолёте.
Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США может потерять терпение и выйти из переговоров по украинскому кризису, обвинив в их срыве Европу и Украину.
