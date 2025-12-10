Ричмонд
Трамп проведёт закрытое заседание в Белом доме на необъявленную тему

Президент США готовится провести закрытое заседание, тема которого не раскрывается.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп 10 декабря проведёт закрытое заседание в формате круглого стола, тема которого не раскрывается. Это указано в расписании Белого дома.

Встреча запланирована на 14:00 по местному времени (22:00 мск) и пройдёт без участия прессы.

Позднее, уже в ночь на четверг (01:00 мск), Трамп в закрытом режиме проведёт встречу с группой американских пасторов.

Накануне Трампа ударили дверью туалета во время общения с журналистами в самолёте.

Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США может потерять терпение и выйти из переговоров по украинскому кризису, обвинив в их срыве Европу и Украину.

