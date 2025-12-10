Украинский представитель в ООН ответил Москве репликой из советского фильма

На заседании Совбеза ООН прозвучала резкая фраза, обращённая к российской делегации. Постпред Украины Андрей Мельник использовал цитату из картины «Место встречи изменить нельзя», отвергая обсуждение возможных территориальных уступок.
По трансляции, опубликованной на официальном канале организации, видно: после выступления российского представителя Василия Небензи Мельник заявил, что украинские территории и суверенитет «не продаются» и что давление на Киев не изменит позиции. Завершил он фразу на русском языке, отметив, что Россия «получит дырку от бублика», а не Украину.
Произнесённая реплика является перефразированной цитатой персонажа Жеглова из фильма 1979 года, где звучала формулировка о том, что «дырку от бублика получишь, а не Шарапова». Внешнеполитическое ведомство Украины использовало отсылку как демонстрацию отказа от любых уступок.
Мельник занимал пост посла Украины в Германии с 2014 по 2022 год, затем возглавил дипмиссию в Бразилии. В конце прошлого года он был назначен постоянным представителем в ООН и уже несколько раз выступал на заседаниях по вопросам конфликта.
Накануне издание Axious сообщило со ссылкой на источники, что Вашингтон представил Киеву обновлённый вариант мирного плана, где условия по возможным уступкам звучат жёстче предыдущих версий.
4 декабря Владимир Путин заявил, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным путём или иным способом.
Читайте также: Стало известно, как тихий криминалист уводил смерть по шпалам 25 лет.