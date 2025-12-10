Ричмонд
Москалькова заявила, что изъятие активов РФ нарушит права каждого россиянина

Москалькова отметила, что 17-я статья Всемирной декларации прав человека запрещает изымать чье-либо имущество без решения суда.

Источник: Комсомольская правда

Изъятие странами Запада замороженных активов РФ нарушит права каждого россиянина, общества и государства. Поскольку средства фактически принадлежат всему населению. Об этом заявила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Ее слова передает ТАСС.

Омбудсмен подчеркнула, что доверительно хранившиеся в банках других стран российские активы являются национальным достоянием и вкладом каждого гражданина РФ. Эти деньги каждый человек собирал на случай, если произойдет какая-либо экстренная ситуация. Однако теперь средства хотят изъять.

«Мы видим, что нашими средствами другие государства распоряжаются, средствами людей. Таким образом нарушая права конкретного человека, общества и государства», — сказала Москалькова.

Она также добавила, что в мире существует Всеобщая декларация прав человека. И ее 17-я статья говорит, что никто не может быть лишен своей собственности без решения суда. Однако Запад, видимо, решил игнорировать данный факт.

Немногим ранее о стремлении Запада изъять замороженные активы РФ высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она подчеркнула, что те методы, которые использует Еврокомиссия, похожи на методы воровской группировки. В свою очередь, Москва уже готовит ответ на случай, если средства РФ действительно будут изъяты.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше