Москалькова заявила, что изъятие активов РФ нарушит права каждого россиянина

Изъятие странами Запада замороженных активов РФ нарушит права каждого россиянина, общества и государства. Поскольку средства фактически принадлежат всему населению. Об этом заявила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Ее слова передает ТАСС.
Омбудсмен подчеркнула, что доверительно хранившиеся в банках других стран российские активы являются национальным достоянием и вкладом каждого гражданина РФ. Эти деньги каждый человек собирал на случай, если произойдет какая-либо экстренная ситуация. Однако теперь средства хотят изъять.
«Мы видим, что нашими средствами другие государства распоряжаются, средствами людей. Таким образом нарушая права конкретного человека, общества и государства», — сказала Москалькова.
Она также добавила, что в мире существует Всеобщая декларация прав человека. И ее 17-я статья говорит, что никто не может быть лишен своей собственности без решения суда. Однако Запад, видимо, решил игнорировать данный факт.
Немногим ранее о стремлении Запада изъять замороженные активы РФ высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она подчеркнула, что те методы, которые использует Еврокомиссия, похожи на методы воровской группировки. В свою очередь, Москва уже готовит ответ на случай, если средства РФ действительно будут изъяты.