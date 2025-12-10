Ричмонд
Стубб: мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо

Условия потенциальной сделки по украинскому урегулированию становятся более приемлемыми, заявил президент Финляндии.

Источник: Аргументы и факты

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо после начала конфликта. Его слова передает Bloomberg.

Стубб подчеркнул, что переговоры находятся на продвинутой стадии, и условия потенциального соглашения становятся все более приемлемыми. «Я вполне доволен тем, на каком этапе мы сейчас находимся», — отметил он на мероприятии в Хельсинки 9 декабря.

В рамках переговоров обсуждаются три отдельных документа. Первый из них — это рамочный план из 20 пунктов. Изначально план включал 28 пунктов, но некоторые элементы будущей европейской структуры безопасности были признаны неприемлемыми.

Второй документ, обсуждаемый администрацией президента США Дональда Трампа, украинскими чиновниками и европейскими органами безопасности, касается гарантий безопасности для Украины. Третий документ посвящен вопросам восстановления страны, добавил финский лидер.

