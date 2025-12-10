Стубб: мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо

Стубб подчеркнул, что переговоры находятся на продвинутой стадии, и условия потенциального соглашения становятся все более приемлемыми. «Я вполне доволен тем, на каком этапе мы сейчас находимся», — отметил он на мероприятии в Хельсинки 9 декабря.