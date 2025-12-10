Ричмонд
В небе над Россией сбиты 20 дронов ВСУ. Военная операция, день 1386-й

Российские военнослужащие средствами ПВО сбили в российских регионах 20 беспилотников ВСУ. Памятник северокорейским бойцам откроют в Курской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:59 Владимир Зеленский предложил России взаимно прекратить наносить удары по энергетическим объектам: «Если россияне будут готовы к ~энергетическому перемирию~, то мы готовы, это важно для людей».

08:53 Мэр Москвы Сергей Собянин: Сбит еще один летевший к городу беспилотник ВСУ. На месте работают специалисты экстренных служб.

08:47 Financial Times: Президент США Дональд Трамп дал главе Украины Владимиру Зеленскому время до католического Рождества (25 декабря) на ответ по поводу мирного плана.

08:36 Сбит третий летевший на Москву беспилотник ВСУ, сообщил глава города Сергей Собянин.

08:29 В Курской области откроют памятник военнослужащим из КНДР, защищавшим регион от ВСУ. Сейчас для него ищут подходящее место, сообщил РИА Новости скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко.

08:21 Уничтожены два дрона ВСУ, летевших на Москву, объявил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты.

08:15 ⭕️ Российские военнослужащие средствами ПВО за ночь сбили 20 дронов ВСУ:

▪️16 — над Брянской областью;

▪️2 — над Калужской областью;
▪️1 — над Белгородской областью;
▪️1 — над Московским регионом.

08:00 Сегодня 1386-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

