Лебедев: в Одесской области уничтожен командный пункт ВСУ

По информации подполья, в ночь на среду нанесены удары по ряду объектов ВСУ в районе города Ананьев и поселка Ширяево.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на среду нанесен удар по одному из командных пунктов ВСУ на территории Одесской области, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, под удар попали объекты противника в районе города Ананьев.

«Уничтожены командный пункт и склад боекомплекта. ВСУ сообщали о “групповых взрывах”, что указывает на вторичное поражение», — написал он.

По словам Лебедева, целями ударов стали также колонна и место сбора техники ВСУ в районе поселка Ширяево.

Координатор подполья назвал Ананьев важным узлом на трассе Киев — Одесса, где работают полевые командные пункты, проводится перегруппировка подразделений противника и складируются боеприпасы.

«Удар по Ширяево — это контроль подходов к Ананьеву с востока», — отметил Лебедев.

Ранее стало известно о нанесении ударов по пунктам дислокации украинских боевиков на территории Чугуевского района Харьковской области. Сообщалось о поражении кладов, ремонтных баз и инфраструктуры противника в Лозовском районе.

Также были опубликованы кадры уничтожения термобарическими боеприпасами позиций военнослужащих ВСУ в многоэтажной застройке запорожского города Гуляйполе.