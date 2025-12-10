Лебедев: в Одесской области уничтожен командный пункт ВСУ

В ночь на среду нанесен удар по одному из командных пунктов ВСУ на территории Одесской области, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, под удар попали объекты противника в районе города Ананьев.
«Уничтожены командный пункт и склад боекомплекта. ВСУ сообщали о “групповых взрывах”, что указывает на вторичное поражение», — написал он.
По словам Лебедева, целями ударов стали также колонна и место сбора техники ВСУ в районе поселка Ширяево.
Координатор подполья назвал Ананьев важным узлом на трассе Киев — Одесса, где работают полевые командные пункты, проводится перегруппировка подразделений противника и складируются боеприпасы.
«Удар по Ширяево — это контроль подходов к Ананьеву с востока», — отметил Лебедев.
Ранее стало известно о нанесении ударов по пунктам дислокации украинских боевиков на территории Чугуевского района Харьковской области. Сообщалось о поражении кладов, ремонтных баз и инфраструктуры противника в Лозовском районе.
Также были опубликованы кадры уничтожения термобарическими боеприпасами позиций военнослужащих ВСУ в многоэтажной застройке запорожского города Гуляйполе.