Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу во Вьетнаме возложил венок к мемориалу советским военным специалистам

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу почтил память советских военных специалистов во Вьетнаме.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во Вьетнаме возложил венок к мемориалу советским военным специалистам, помогавшим Вьетнаму в годы национально-освободительной войны.

Мемориал был открыт в сентябре 2025 года. Его авторами стали вьетнамские скульпторы совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова. На монументе изображены советские инструкторы, обучающие вьетнамского летчика.

Шойгу посетил Музей военной истории Вьетнама. Ему рассказали об истории страны и борьбе с французскими колонизаторами в 1945—1954 годы и американскими интервентами в 1965—1975 годы. Секретарю Совбеза РФ показали музейные экспонаты, в том числе советский истребитель МиГ-21, сбивший американский стратегический бомбардировщик В-52 и танк 54 В.

Шойгу, в свою очередь, подарил музею статую «Тыл — фронту».

Ранее он возложил венки к мавзолею Хо Ши Мина и памятнику вьетнамских героев.

В ходе визита во Вьетнам Шойгу заявил, что асеаноцентричная система поможет обеспечить безопасность в Евразии.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше