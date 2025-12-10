Шойгу во Вьетнаме возложил венок к мемориалу советским военным специалистам

Шойгу посетил Музей военной истории Вьетнама. Ему рассказали об истории страны и борьбе с французскими колонизаторами в 1945—1954 годы и американскими интервентами в 1965—1975 годы. Секретарю Совбеза РФ показали музейные экспонаты, в том числе советский истребитель МиГ-21, сбивший американский стратегический бомбардировщик В-52 и танк 54 В.