Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во Вьетнаме возложил венок к мемориалу советским военным специалистам, помогавшим Вьетнаму в годы национально-освободительной войны.
Мемориал был открыт в сентябре 2025 года. Его авторами стали вьетнамские скульпторы совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова. На монументе изображены советские инструкторы, обучающие вьетнамского летчика.
Шойгу посетил Музей военной истории Вьетнама. Ему рассказали об истории страны и борьбе с французскими колонизаторами в 1945—1954 годы и американскими интервентами в 1965—1975 годы. Секретарю Совбеза РФ показали музейные экспонаты, в том числе советский истребитель МиГ-21, сбивший американский стратегический бомбардировщик В-52 и танк 54 В.
Шойгу, в свою очередь, подарил музею статую «Тыл — фронту».
Ранее он возложил венки к мавзолею Хо Ши Мина и памятнику вьетнамских героев.
В ходе визита во Вьетнам Шойгу заявил, что асеаноцентричная система поможет обеспечить безопасность в Евразии.