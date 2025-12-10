Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что цель зарубежных поездок президента Украины Владимира Зеленского по странам западной Европы заключается в обеспечении личных гарантий безопасности на случай его отхода от власти.
По мнению Сальдо, Зеленский осознаёт, что стал «отыгранной фигурой» для своих западных покровителей.
«Киевский главарь, путешествуя по Европе, по большей части сейчас решает вопросы гарантий своей личной безопасности после ухода», — заявил Сальдо.
Ранее сообщалось, что Сальдо раскрыл имя преемника Зеленского от Британии.
