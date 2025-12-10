Дания впервые включит США в число национальных угроз, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.