Дания впервые включит США в число национальных угроз, пишут СМИ

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Дания в новом отчёте об оценке угроз, проведённой датской службой военной разведки, впервые включит США в число угроз стране, сообщает датское издание BT.

Источник: Freepik

Отмечается, что отчёт будет официально опубликован в среду.

«США впервые упомянуты в качестве негативного источника в картине угроз в отношении Дании», — говорится в сообщении издания со ссылкой на датскую газету Berlingske.

Как пишет издание, в документе указывается, что США теперь используют свою экономическую и технологическую мощь как средство воздействия, в том числе по отношению к союзникам и партнёрам. По информации датских СМИ, помимо США в качестве угроз безопасности Дании упоминаются также Россия и Китай.

При этом издание со ссылкой на главу военной разведывательной службы Дании Томаса Аренкиля отмечает, что Копенгаген по прежнему считает Вашингтон своим самым сильным союзником и гарантом безопасности Европы.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

