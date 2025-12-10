Дания впервые включит США в число национальных угроз, пишут СМИ

Отмечается, что отчёт будет официально опубликован в среду.
«США впервые упомянуты в качестве негативного источника в картине угроз в отношении Дании», — говорится в сообщении издания со ссылкой на датскую газету Berlingske.
Как пишет издание, в документе указывается, что США теперь используют свою экономическую и технологическую мощь как средство воздействия, в том числе по отношению к союзникам и партнёрам. По информации датских СМИ, помимо США в качестве угроз безопасности Дании упоминаются также Россия и Китай.
При этом издание со ссылкой на главу военной разведывательной службы Дании Томаса Аренкиля отмечает, что Копенгаген по прежнему считает Вашингтон своим самым сильным союзником и гарантом безопасности Европы.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.