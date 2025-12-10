Минниханов прибыл в ОАЭ с рабочей поездкой

В эти дни в Дубае проходит Российско-Эмиратский бизнес-форум. Мероприятие является одной из площадок для развития стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.
В рамках форума будет организован ряд сессий по различным тематикам. Кроме того, состоится заседание Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, уточнила Лилия Галимова.
