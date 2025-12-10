Папа Римский заявил, что Трамп пытается разрушить альянс США и Европы

«К сожалению, я считаю, что некоторые моменты, которые я наблюдал, радикально меняют то, что на протяжении многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединёнными Штатами. Замечания о Европе в недавних интервью, на мой взгляд, являются попыткой разрушить то, что должно быть важным альянсом не только сегодня, но и в будущем», — подчеркнул Папа.