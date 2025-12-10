Папа Римский заявил, что Трамп пытается разрушить альянс США и Европы

Папа Римский Лев XIII выразил критику в адрес американского президента Дональда Трампа за его попытки ослабить союз между США и Европой, сообщает Sky News.
Его комментарий последовал за недавними заявлениями Трампа о том, что Европа переживает упадок, а её лидеры недостаточно сильны. Когда журналист спросил его о справедливости мирного плана США для Украины, Папа ответил, что предпочитает не высказываться по этому вопросу.
«К сожалению, я считаю, что некоторые моменты, которые я наблюдал, радикально меняют то, что на протяжении многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединёнными Штатами. Замечания о Европе в недавних интервью, на мой взгляд, являются попыткой разрушить то, что должно быть важным альянсом не только сегодня, но и в будущем», — подчеркнул Папа.
Он добавил, что Трамп и его советники имели право разработать свою программу, но в ней есть положения, с которыми, по мнению понтифика, многие в США не согласятся.