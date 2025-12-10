Ричмонд
Трамп станцевал после выступления на митинге в Пенсильвании

Американский президент завершил речь танцем, а его выступление сопровождалось резкими выпадами в адрес Джо Байдена.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во время митинга сторонников в Пенсильвании закончил речь об экономике танцем. Момент попал в прямой эфир телеканала Fox News, который вёл трансляцию мероприятия.

Кроме того, на митинге Трамп вновь выступил с критикой в адрес своего предшественника Джо Байдена, назвав его «продажным Джо», а также еще одним нецензурным прозвищем. Он также предложил участникам митинга определить, какое из прозвищ, по их мнению, более уместно.

Также Трамп раскритиковал монетарную политику, которую проводит председатель ФРС Джером Пауэлл, и резко высказался в его адрес. Трамп напомнил о позиции главы JPMorgan Chase Джейми Даймона, который рекомендовал регулятору снизить ключевую ставку.

Во время выступления в Маунт-Поконо (Пенсильвания) Трамп заявил, что Даймон, которого он назвал уважаемым человеком, призывал ФРС уменьшить ставку. Обращаясь к Пауэллу, он добавил, что тому «нужно снизить ставки», употребив в адрес главы ФРС оскорбительное выражение.

