Трамп станцевал после выступления на митинге в Пенсильвании

Кроме того, на митинге Трамп вновь выступил с критикой в адрес своего предшественника Джо Байдена, назвав его «продажным Джо», а также еще одним нецензурным прозвищем. Он также предложил участникам митинга определить, какое из прозвищ, по их мнению, более уместно.