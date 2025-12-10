Ранее сообщалось, что на Константиновском направлении в ДНР у ликвидированных иностранных наёмников было найдено американское снаряжение. На телах противников обнаружили характерные жетоны, медкомплекты и бронежилеты американского образца, что, по его словам, не оставляло сомнений в их происхождении. Подобные находки фиксируются всё чаще и помогают российским подразделениям точнее определять состав противостоящих сил.