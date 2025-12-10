Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон — самые презираемые лидеры в истории этих стран, заявил бывший советник Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Я не могу вспомнить ни одного другого политического лидера в истории, которого бы так широко ненавидели и презирали в собственных странах, как Макрона и Стармера», — написал он в социальной сети X*.
Макгрегор добавил, что сейчас уровень их одобрения всего 10−20%. По его словам, это может быть связано с тем, что они глобалисты и не заинтересованы в благополучии своих стран и их народов.
Ранее экс-советник Пентагона заявлял, что конфликт на Украине уже закончился несмотря на попытки европейцев его продлить, в нем одержала победу Россия.
