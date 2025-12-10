Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор заявил, что Стармер и Макрон самые презираемые лидеры в истории

Жители Британии и Франции глубоко ненавидят и презирают лидеров своих стран, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон — самые презираемые лидеры в истории этих стран, заявил бывший советник Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Я не могу вспомнить ни одного другого политического лидера в истории, которого бы так широко ненавидели и презирали в собственных странах, как Макрона и Стармера», — написал он в социальной сети X*.

Макгрегор добавил, что сейчас уровень их одобрения всего 10−20%. По его словам, это может быть связано с тем, что они глобалисты и не заинтересованы в благополучии своих стран и их народов.

Ранее экс-советник Пентагона заявлял, что конфликт на Украине уже закончился несмотря на попытки европейцев его продлить, в нем одержала победу Россия.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше