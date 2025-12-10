Ричмонд
Салливан предрек Киеву сложности, если США «бросят под автобус» Украину

Исход конфликта на Украине напрямую зависит от позиции Вашингтона в отношении Киева, заявил экс-советник по национальной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что исход конфликта на Украине зависит от позиции Вашингтона по отношению к Киеву. Об этом сообщает издание Politico.

Салливан подчеркнул, что все станет «гораздо сложнее», если США бросят Украину «под автобус и фактически встанут на сторону России». Он также выразил сомнение в заявлениях президента США Дональда Трампа о доминировании России на поле боя.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо после начала конфликта.

