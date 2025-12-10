Салливан предрек Киеву сложности, если США «бросят под автобус» Украину

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что исход конфликта на Украине зависит от позиции Вашингтона по отношению к Киеву. Об этом сообщает издание Politico.
Салливан подчеркнул, что все станет «гораздо сложнее», если США бросят Украину «под автобус и фактически встанут на сторону России». Он также выразил сомнение в заявлениях президента США Дональда Трампа о доминировании России на поле боя.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо после начала конфликта.
